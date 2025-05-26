Медведев о лучших игроках в истории «Зенита»: «Кержаков, Аршавин, Дзюба, из легионеров – Халк, Данни и Ломбертс»

Александр Медведев назвал Артема Дзюбу среди лучших игроков в истории «Зенита».

– Лучший игрок в истории «Зенита»?

– К сожалению, очень мало хроники осталось, чтобы убедиться в мастерстве наших футболистов, которые играли в далеком прошлом. Очень мало хроники даже кубкового матча 1944 года.

Выбираешь всегда тех, о ком ты не просто прочитал, а кого видел. Трудно выбрать, потому что на моей памяти победа в 1984-м и первые успехи, когда «Газпром » стал генеральным спонсором и партнером «Зенита», но от симпатий я своих никогда не уйду.

Считаю, что Александр Кержаков – один из лучших игроков в истории «Зенита». Если говорить о топ-3, то я бы назвал Кержакова, Аршавина и Дзюбу . Из легионеров это Халк , Данни и Ломбертс, – сказал председатель правления «Зенита» Медведев.