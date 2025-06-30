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Медведев допустил возвращение Дзюбы в «Зенит»: «Про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Мы очень чутко относимся к нашим легендам»

Александр Медведев допустил, что Артем Дзюба в будущем займет должность в «Зените».

36-летний форвард «Акрона» выступал за петербургский клуб с 2015 по 2022 год.

«Нельзя в одну реку войти дважды — это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит [игровую карьеру]. 

Не знаю, какие у него планы. У нас работают наши легенды. Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Дзюба», — сказал председатель правления «Зенита».

Дзюба о завершении карьеры: «Я загадал себе: еще годик – и все, наверное. Возможно, после будет еще годик, но пока этот надо доиграть»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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