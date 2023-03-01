Артем Дзюба: «Понимал, что «Зенит» превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно, должен быть костяк россиян. Обратно нет смысла идти, я не бразилец»

Теги Зенит Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция Алексей Миллер Адана Демирспор Футбол

Артем Дзюба считает неправильной ориентацию «Зенита» на бразильских футболистов. 

– Мое личное мнение: Артем Дзюба уходит из «Зенита». Титулованный футболист, лучший бомбардир, звезда российского футбола очень долго ищет команду. Я не понимал, почему. Почему футболиста – свободного агента, звезду русского футбола последних 10 лет – никто не берет сразу? Ты себе это объяснял?

– Мы со Слуцким часто это обсуждали. Смотри, какая ситуация. «Зенит» так предложил мне контракт, что будто и не предлагал. У меня никаких обид, прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то – нет. С Алексеем Миллером приятно пообщались, друг другу пожелали удачи. Ему огромное спасибо за тот период.

Но в любом случае не хотел уже оставаться. Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян. Так всегда было. В каждой стране костяк команды составляют свои игроки. Но каждому свое.

Был тяжелый долгий процесс «Фенербахче», и я ни о чем не думал, кроме этой команды. Был уже нацелен. В последний момент, когда приехали в Стамбул, все равно было шатание, метание. Была договоренность с «Аданой» увидеться и пообщаться.

Россию не рассматривал. ЦСКА — они вроде как хотят чисто с игровой точки зрения, но я воспитанник «Спартака». Наверное, кто-то «наверху» был против. Это мнение я уважаю в любом случае.

Обратно в «Зенит» нет смысла идти. Я не бразилец и не собираюсь менять паспорт, – сказал форвард «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну. 

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79 комментариев

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Сергей Денисов
Ответ BARTEZZZ
кажется, это он кинул банан в Вендела
)))))
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Andrey Kutashov
Ответ Doni Zeffironi
Когда в Зените трофеи клепал, в лч играл, все его устраивало . А ведь без бразильцев всего этого не было бы, такой вот он лицемерный капитанишка Тема дрочер. Ни в одной из команд он своим не станет, потому что все болелы знают что это за овощ
🍆?!)
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Rave_
А кому ты нужен в Зените?
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Dmitry Aqf
Ответ Эндрю81
Опять на ветке покусанные Петросяном: сейчас в ’’Зените’’ 7 бразильцев и еще 2 колумбийца - по сути 9 ’’бразильцев’’. Такого обилия иностранных игроков одного региона не из местных в ’’Зените’’, да и в целом в любой команде у нас не было. Более того, все эти игроки взяты играть в основе, а не на вырост или как-то еще. Но кому какое дело - главное же спетросянить.
Как будто это началось сегодня или вчера. Пока латиносы своей игрой обеспечивали ему стату и рекорды, а команде чемпионство - все было ок. Как только он начал сдавать и не попадать в состав - во всем виноваты бразильцы.
Лицемер чистой воды.
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Сергей Денисов
аааа с Миллером чмоки чмоки а то что он захотел сделать зенит сан Паулу ну это как бы сказать...МММ...ххх
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Bleffinho
все свои бывшие клубы помоями поливал. Но болелы каждого нового удивляются - хороший де парень, почему не любят, кричалки ему какие-то не те. Зенит так вообще горой за него стоял. Вместе со сборной. Получайте. И Локомотиву потом также прилетит
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gleb_k
"нет смысла идти обратно" - как будто кто-то зовёт обратно. Интересно, это специально людям затуманивает восприятие или сам затуманен?
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ЛексЛютый
Ответ Doni Zeffironi
В первые годы бразильцев не было, но были Азмун, Барриос, Ракицкий и прочие. Они были костяком чемпионской команды, не без Дзюбочки конечно, тут спорить не буду
А еще раньше были Халк, Витсель, Гарай, Данни, Кришито… возможно, тогда «костяк» по версии Дзюбы был представлен самим Дзюбой и Шатовым🤷‍♂️
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Фиват Ильясов
Предложи Зенит нормальный контракт , ни какие бразильцы бы не мешали.
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Мукунку хороший
Знаю одно,что дзюба унижен и раздавлен.. как бы он сейчас не хорохорился.. и он это заслужил!
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elena
Самый
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elena
Из всех футболистов у Дзюбы замыл длинный язык
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Фиват Ильясов
Ответ Eduard Rastryopin
Хотел кинуть палку,но та рука была занята.
Орр)))
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Витольд Бубеный
Ответ Docentr9
Лицемерие чистой воды.
Артём Лицемеров
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Евгений Кузнецов
то, что в "Зените" сейчас нет русского костяка - это факт. как и то, что Миллер и ко не смогли нормальную школу сделать, чтобы давала игроков. вот и заваливают деньгами "Газпрома" (не своими же!) и прочими благами бразильцев... по сути - это путь вникуда. уйдёт Миллер с "Газпрома", деньги не будут рекой литься и сразу всё исчезнет - ничего он не сделал для будущего клуба, ничего
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azax
Обратно в Зенит не нет смысла идти, а просто никто уже и не звал.
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ivica_sprut
1) никто тебя обратно не возьмёт
2) если из зенита убрать легионеров, он будет месте на 4. а для Миллера это смерти подобно
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Эндрю81
Ответ m1t9
сзюба, такие вещи про бомжей говорит, хотя когда ему контракт нормальный не дали, заныл и обиделся там на всех. и потом еще кто-то удивляться будет почему он токсичен
//У меня никаких обид, прекрасно со всеми разошелся.

Каким место вы читаете? Написано прямым текстом: ’’никаких обид’’(с)
Нет, видят, то, что хотят видеть и будут после ходить и друг дружке свои фантазии рассказывать...
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Eleman SPb
просто понял что бразильцы каждый по 3 мяча забьют, пока он до ворот добежит
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Игорь Новиков
Ответ sashka.loker
Но и не из пяти-шести человек из одной зарубежной страны
Бензема, Камавинга, Тчуамени, Менди - французы, все игроки старта Реала. И таких примеров много, если подумать. В Милане Анчелотти бразильцев было много.
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Doni Zeffironi
Ответ Поцелуй Оздоева
Да там не просто минимум, там их не было вообще.
В первые годы бразильцев не было, но были Азмун, Барриос, Ракицкий и прочие. Они были костяком чемпионской команды, не без Дзюбочки конечно, тут спорить не буду
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starfallinthesky
Обратно нет смысла идти? А его никто и не зовет.
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Игорь Новиков
Должны играть сильнейшие. Только так.
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Duha1967
Ответ Ruscello
Артем, а 100 метровку сейчас за какое время пробегаешь ?
Если вообще пробегаешь)))
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Juriy_FCZ
Ответ Дмитрий9779
Понимает,что не бразилец.
Понимает, что не тянет, но сказать трудно об этом)
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