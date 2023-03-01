Артем Дзюба считает неправильной ориентацию « » на бразильских футболистов.

– Мое личное мнение: уходит из «Зенита». Титулованный футболист, лучший бомбардир, звезда российского футбола очень долго ищет команду. Я не понимал, почему. Почему футболиста – свободного агента, звезду русского футбола последних 10 лет – никто не берет сразу? Ты себе это объяснял?

– Мы со Слуцким часто это обсуждали. Смотри, какая ситуация. «Зенит» так предложил мне контракт, что будто и не предлагал. У меня никаких обид, прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то – нет. С Алексеем Миллером приятно пообщались, друг другу пожелали удачи. Ему огромное спасибо за тот период.

Но в любом случае не хотел уже оставаться. Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян. Так всегда было. В каждой стране костяк команды составляют свои игроки. Но каждому свое.

Был тяжелый долгий процесс « », и я ни о чем не думал, кроме этой команды. Был уже нацелен. В последний момент, когда приехали в Стамбул, все равно было шатание, метание. Была договоренность с « » увидеться и пообщаться.

Россию не рассматривал. ЦСКА — они вроде как хотят чисто с игровой точки зрения, но я воспитанник «Спартака». Наверное, кто-то «наверху» был против. Это мнение я уважаю в любом случае.

Обратно в «Зенит» нет смысла идти. Я не бразилец и не собираюсь менять паспорт, – сказал форвард «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

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