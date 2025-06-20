«Борнмут» отказался продать «ПСЖ» Забарного за 55 млн фунтов (Бен Джейкобс)

«Борнмут» отклонил предложение «ПСЖ» по Илье Забарному.

Ранее сообщалось , что парижский клуб предложил 55 миллионов фунтов за 22-летнего защитника.

По информации журналиста Бена Джейкобса, англичане отказались продавать игрока за эту сумму. Сделка все еще возможна, но «Борнмут» не намерен снижать свои требования и не очень хочет продавать украинца.

В минувшем сезоне АПЛ Забарный провел 36 матчей. Его статистика – здесь .