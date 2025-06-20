«Борнмут» отказался продать «ПСЖ» Забарного за 55 млн фунтов (Бен Джейкобс)
«Борнмут» отклонил предложение «ПСЖ» по Илье Забарному.
Ранее сообщалось, что парижский клуб предложил 55 миллионов фунтов за 22-летнего защитника.
По информации журналиста Бена Джейкобса, англичане отказались продавать игрока за эту сумму. Сделка все еще возможна, но «Борнмут» не намерен снижать свои требования и не очень хочет продавать украинца.
В минувшем сезоне АПЛ Забарный провел 36 матчей. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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