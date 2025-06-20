«Борнмут» требовал от «ПСЖ» 70 млн евро за Забарного, но готов снизить цену до 60. Стороны близки к договоренности (L’Équipe)

«ПСЖ» и «Борнмут» близки к договоренности о трансфере Ильи Забарного.

По данным L’Équipe, английский клуб требовал 70 млн евро за трансфер 22-летнего украинского защитника. «ПСЖ » предложил 50 миллионов за переход Забарного, и готов был выпустить игрока в матче против «Ботафого» (0:1) во 2-м туре клубного чемпионата мира.

Однако парижане получили категорический отказ, так как сумма не устроила «Борнмут». Стороны продолжили переговоры и теперь близки к договоренности. Сумма сделки составит около 60 млн евро.

В минувшем сезоне АПЛ Забарный провел 36 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь .