«ПСЖ» предложил 55 млн фунтов за Забарного. «Борнмут» хочет 70+ млн
«ПСЖ» сделал второе предложение по Илье Забарному.
По информации Sky Sports, парижский клуб предложил «Борнмуту» 55 миллионов фунтов за трансфер 22-летнего защитника.
Англичане оценивают украинского футболиста в сумму, превышающую 70 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне АПЛ Забарный провел 36 матчей. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
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