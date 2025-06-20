«ПСЖ» предложил 55 млн фунтов за Забарного. «Борнмут» хочет 70+ млн

«ПСЖ» сделал второе предложение по Илье Забарному.

По информации Sky Sports, парижский клуб предложил «Борнмуту » 55 миллионов фунтов за трансфер 22-летнего защитника.

Англичане оценивают украинского футболиста в сумму, превышающую 70 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне АПЛ Забарный провел 36 матчей. Его статистика – здесь .