«ПСЖ» и «Борнмут» приближаются к согласованию трансфера Забарного. Сумма сделки может превысить 60 млн евро

Илья Забарный близок к переходу в «ПСЖ».

Парижский клуб приближается к достижению договоренности с «Борнмутом » о трансфере 22-летнего защитника, сообщает журналист Маттео Моретто.

Сумма сделки может превысить 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ Забарный провел 36 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь .