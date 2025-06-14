«ПСЖ» и «Борнмут» приближаются к согласованию трансфера Забарного. Сумма сделки может превысить 60 млн евро
Илья Забарный близок к переходу в «ПСЖ».
Парижский клуб приближается к достижению договоренности с «Борнмутом» о трансфере 22-летнего защитника, сообщает журналист Маттео Моретто.
Сумма сделки может превысить 60 миллионов евро.
В минувшем сезоне АПЛ Забарный провел 36 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
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