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Медведев о трансферах «Зенита»: «Жерсон не сорвался. С Даку не согласовали личные условия – это не только финансовый аспект»

Александр Медведев высказался о работе «Зенита» на трансферном рынке этим летом.

– Пока у «Зенита» нет подписаний. Пишут, якобы сорвался трансфер Жерсона.

– Жерсон не сорвался.

– Про Даку вы вчера сказали, что трансфера не будет. Почему так сложно ведутся переговоры?

– Переговоры вообще дело непростое. Одно дело переговоры между клубами, а другое – с игроком и его представителем.

В данном случае не удалось согласовать личные условия. А они включают не только финансовый аспект, – сказал председатель правления «Зенита».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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