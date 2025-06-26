Медведев о Жерсоне в «Зените»: «Предпосылки для перехода есть. Он был одним из лучших игроков, когда «Фламенго» победил «Челси»
Ранее сообщалось, что российский клуб выплатит «Фламенго» 25 миллионов евро отступных за футболиста.
– Болельщики «Фламенго» говорят о том, что Жерсон перестает выкладываться, хотят, чтобы он ушел из клуба. Есть ли предпосылки, возможность его перехода в «Зенит»?
– Я не соглашусь с тем, что он не выкладывается.
Во втором матче (на клубном ЧМ против «Челси» – Спортс’‘) Жерсон был признан одним из лучших игроков, когда «Фламенго» победил.
В третьем матче он не играл, поскольку у него было повреждение в конце предыдущего.
Поэтому мнение болельщиков очень часто не совпадает с реальной ситуацией. И не только в Бразилии, но и в других странах.
Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений, – сказал председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев.