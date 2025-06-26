Медведев о Жерсоне в «Зените»: «Предпосылки для перехода есть. Он был одним из лучших игроков, когда «Фламенго» победил «Челси»

Александр Медведев ответил на вопрос, перейдет ли Жерсон в «Зенит».

Ранее сообщалось , что российский клуб выплатит «Фламенго» 25 миллионов евро отступных за футболиста.

– Болельщики «Фламенго» говорят о том, что Жерсон перестает выкладываться, хотят, чтобы он ушел из клуба. Есть ли предпосылки, возможность его перехода в «Зенит»?

– Я не соглашусь с тем, что он не выкладывается.

Во втором матче (на клубном ЧМ против «Челси» – Спортс’‘) Жерсон был признан одним из лучших игроков, когда «Фламенго» победил.

В третьем матче он не играл, поскольку у него было повреждение в конце предыдущего.

Поэтому мнение болельщиков очень часто не совпадает с реальной ситуацией. И не только в Бразилии, но и в других странах.

Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений, – сказал председатель правления петербургского «Зенита » Александр Медведев .