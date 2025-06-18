Медведев о потенциальных новичках «Зенита»: «Главное не количество, а качество. Батракова в приоритетном списке у нас не было»
В «Зените» высказались о планах по усилению состава.
– Сколько новичков придет в «Зенит» этим летом?
– Главное не количество, а качество.
– Была информация, что «Зенит» внимательно следит за Алексеем Батраковым и хотел сделать ему предложение.
– Мы следим за всеми, но в приоритетном списке его у нас не было, – сказал председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в кулуарах ПМЭФ-2025.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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