Медведев о потенциальных новичках «Зенита»: «Главное не количество, а качество. Батракова в приоритетном списке у нас не было»

В «Зените» высказались о планах по усилению состава.

– Сколько новичков придет в «Зенит» этим летом?

– Главное не количество, а качество.

– Была информация, что «Зенит» внимательно следит за Алексеем Батраковым и хотел сделать ему предложение.

– Мы следим за всеми, но в приоритетном списке его у нас не было, – сказал председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в кулуарах ПМЭФ-2025.