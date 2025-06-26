Дюков о переносе 100-летия «Зенита»: «Логично, что они позиционируют следующий сезон как сотый – это математика. Мы подсчет не ведем»

Александр Дюков высказался о переносе 100-летия «Зенита».

25 мая клуб из Санкт-Петербурга отметил 100-летнюю годовщину основания. После окончания сезона Мир РПЛ пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что задачей команды является завоевание золотых медалей в 100-й сезон.

«Мы не ведем подсчет того, какой это сезон по счету у «Зенита ».

То, что «Зенит» позиционирует следующий сезон как сотый, логично, с этим сложно поспорить, ведь это математика», – сказал президент РФС .