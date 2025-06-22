«Выдумывают». Медведев про слухи о том, что «Зенит» отправил запрос «Бешикташу» по трансферу Жедсона
В «Зените» заявили, что не отправляли запрос по трансферу Жедсона Фернандеша.
– Можете ли вы подтвердить информацию о том, что «Зенит» отправил запрос по трансферу полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша? Или турецкие СМИ опять выдумывают, как в случае с Фредом?
– Выдумывают.
– То есть «Зенит» не интересуется этим футболистом?
– Вы задали вопрос – читайте ответ, – сказал председатель правления «Зенита».
«Зениту» все еще интересен Жедсон из «Бешикташа». «Бенфика» не продает туркам 50% прав на хавбека, ожидая крупного предложения (Бен Джейкобс)
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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