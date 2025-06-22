«Выдумывают». Медведев про слухи о том, что «Зенит» отправил запрос «Бешикташу» по трансферу Жедсона

В «Зените» заявили, что не отправляли запрос по трансферу Жедсона Фернандеша.

– Можете ли вы подтвердить информацию о том, что «Зенит» отправил запрос по трансферу полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша? Или турецкие СМИ опять выдумывают, как в случае с Фредом?

– Выдумывают.

– То есть «Зенит» не интересуется этим футболистом?

– Вы задали вопрос – читайте ответ, – сказал председатель правления «Зенита».

«Зениту» все еще интересен Жедсон из «Бешикташа». «Бенфика» не продает туркам 50% прав на хавбека, ожидая крупного предложения (Бен Джейкобс)