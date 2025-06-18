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Медведев о том, что «Пари НН» останется в РПЛ: «Зачем тогда нужно было играть стыки? Могли провести другие. Думаю, будут изменения в регламенте»

Александр Медведев отреагировал на решение оставить «Пари НН» в Мир РПЛ.

В понедельник РФС подтвердил, что нижегородский клуб примет участие в следующем розыгрыше чемпионата. 

– Бюро исполкома РФС приняло решение, что «Пари НН» станет 16-м участком РПЛ в следующем сезоне. Как вы видели эту ситуацию? И что нужно делать, чтобы такого больше не было?

– Никто не мог предугадать такую ситуацию, что команда, которая не была в зоне стыков, не прошла лицензирование. Это не было прописано в регламенте.

В итоге стыковые матчи провели, «Пари НН» проиграл, но остался в лиге. Зачем тогда нужно было играть такие матчи? Могли провести другие стыки. Думаю, что сейчас будут изменения в регламенте, – сказал председатель совета директоров «Зенита». 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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