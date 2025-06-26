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Жоан Гарсия: «У «Барселоны» один из лучших проектов в мире. Это очень молодая команда, которая борется за все трофеи»

Жоан Гарсия объяснил переход из «Эспаньола» в «Барсу» хорошим проектом.

«Барселона» выкупила 24-летнего вратаря у «Эспаньола» за 25 млн евро отступных и подписала с ним контракт до 2031 года.

«Я готов к этому вызову. Знаю, что в команде есть конкуренция, и это нормально для такого большого клуба, как «Барселона». Но я думаю, что здоровая конкуренция делает нас всех лучше.

Надеюсь, что это начало долгих лет титулов и успехов. Я совершенно уверен, что это тот путь, по которому я должен идти. Было немного трудно, у меня были смешанные чувства, но я очень рад принять это решение.

У «Барсы» очень молодая команда, это поможет мне адаптироваться и легко влиться, к счастью, я уже знаю некоторых игроков. Это один из лучших проектов в мире футбола сейчас.

Я остаюсь дома. И эта команда сегодня борется за все трофеи. Я так рад присоединиться к проекту такого масштаба», – сказал Гарсия в интервью пресс-службе сине-гранатовых.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Barca Universal
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