Жоан Гарсия о переходе в «Барселону»: «Счастлив. Хочу продолжать расти как вратарь и многое выиграть. Молодая команда с такими хорошими игроками – это очень интересный проект»

Жоан Гарсия высказался о переходе в «Барселону».

24-летний вратарь присоединился к «блаугране», перейдя из «Эспаньола» за 25 миллионов евро.

«Счастлив, очень счастлив. Честно, я с нетерпением ждал этого дня, и он наконец настал. И я очень счастлив. [Я хочу] продолжать расти как вратарь и, конечно, многое выиграть, достигнуть прекрасных результатов с командой – поэтому я и перешел.

Молодая команда с такими хорошими игроками – это очень интересный проект. Мне также посчастливилось знать некоторых из них. Так что да, я жажду приступить к работе и встретиться с ними.

Я считаю себя смелым вратарем, которому нравится помогать команде во всех ситуациях. Я так считаю, что у меня хорошие рефлексы, в игре на втором этаже я тоже стараюсь внести свой вклад и помочь всем, чем смогу», – сказал Гарсия .