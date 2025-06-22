Гарсия получал угрозы после перехода в «Барсу» из «Эспаньола». Вратарь сменил номер и почти перестал выходить из дома (Diario Sport)

Жоан Гарсия столкнулся с угрозами после перехода в «Барселону».

Каталонцы выкупили голкипера у «Эспаньола» за 25 млн евро отступных, подписав с ним контракт до 2031 года.

По информации Diario Sport, после перехода в «Барселону» Гарсия получал многочисленные анонимные звонки и сообщения с угрозами, в связи с чем был вынужден сменить номер телефона.

Кроме того, Гарсия практически не выходит из дома – находясь в отпуске, он встречался лишь с несколькими друзьями. В частности, вратарь из соображений безопасности пропустил вечеринку по случаю дня рождения одного из близких друзей по «Эспаньолу ».

Отмечается, что не все в «Эспаньоле» приветствовали переход Гарсии в «Барселону», однако часть раздевалки отнеслась к решению вратаря с пониманием.

«Крыса, предатель, нахер «Барсу». В родном городе вратаря «Эспаньола» Гарсии появились оскорбительные надписи в связи с переходом игрока к сине-гранатовым