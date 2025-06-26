Де ла Фуэнте о Гарсии из «Барсы»: «В Испании лучшие вратари в мире, попасть в сборную очень сложно. У Жоана будет шанс, если он его заслужит»
Луис де ла Фуэнте заявил, что у сборной Испании лучшие вратари мира.
Главный тренер ответил на вопрос о вызове нового вратаря «Барселоны» Жоана Гарсии в национальную команду.
– Если он продолжит в том же духе, двери в сборную для него открыты. Он был со мной в команде U-21, я хорошо его знаю. У него будет шанс, если он его заслужит. У нас в Испании лучшие вратари в мире. Попасть в сборную очень сложно.
– Легче ли попасть в сборную, будучи вратарем «Барсы», а не «Эспаньола»?
– Если вы спросите меня об этом... В истории было мало тренеров сборных, которые вызывали игроков из такого количества разных команд, как я. Я не смотрю, откуда они, – сказал де ла Фуэнте.
Ювентус
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: COPE
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