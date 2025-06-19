«Барса» надеется на уход тер Стегена, Фати, Кристенсена и еще четырех игроков для соблюдения правил Ла Лиги после покупок Гарсии и Уильямса. Марк-Андре не хочет уходить

«Барса» рассчитывает на уход семи игроков для соблюдения правил Ла Лиги.

Каталонцы подписали вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсию и близки к трансферу вингера «Атлетико» Нико Уильямса .

Чтобы не нарушить финансовые правила Ла Лиги и соблюсти правило «1 к 1», каталонцы рассчитывают на уход Марка-Андре тер Стегена , Ансу Фати , Пау Виктора, Пабло Торре, Иньяки Пеньи, Андреаса Кристенсена и Ориоля Ромеу.

При этом тер Стеген не намерен уходить из клуба, переговоры Фати с «Монако» продвигаются медленно, а у остальных игроков пока нет конкретных вариантов.

«Барса» не планирует крупную продажу, но потенциальный уход Рональда Араухо тоже может помочь клубу.