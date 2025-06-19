«Барса» надеется на уход тер Стегена, Фати, Кристенсена и еще четырех игроков для соблюдения правил Ла Лиги после покупок Гарсии и Уильямса. Марк-Андре не хочет уходить
«Барса» рассчитывает на уход семи игроков для соблюдения правил Ла Лиги.
Каталонцы подписали вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсию и близки к трансферу вингера «Атлетико» Нико Уильямса.
Чтобы не нарушить финансовые правила Ла Лиги и соблюсти правило «1 к 1», каталонцы рассчитывают на уход Марка-Андре тер Стегена, Ансу Фати, Пау Виктора, Пабло Торре, Иньяки Пеньи, Андреаса Кристенсена и Ориоля Ромеу.
При этом тер Стеген не намерен уходить из клуба, переговоры Фати с «Монако» продвигаются медленно, а у остальных игроков пока нет конкретных вариантов.
«Барса» не планирует крупную продажу, но потенциальный уход Рональда Араухо тоже может помочь клубу.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
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