Лепсая про Уэсли и «Зенит»: «Он ждет топ-клуб и сказал: «Россия не интересна». Его цена – не меньше 25 миллионов»
Сообщалось, что последнее предложение сине-бело-голубых за 21-летнего правого защитника составило 30+8 млн евро – это рекордная сумма для игроков этой позиции в бразильском футболе. «Фламенго» отклонил предложение «Зенита».
– Я общался с Уэсли – не по поводу «Зенита» – и там было понятно сразу, что он ждет топ-клуб. Он сказал: «Россия на данном этапе не интересна».
– Вы верите, что «Зенит» предлагал за него 38 миллионов?
– Я не верю в это вообще.
– Какая цена у Уэсли?
– Не меньше 25 миллионов точно. Прийти и предложить за него 20 – это точно знать, что его не продадут.
Летом в голове у руководителей «Фламенго» была цифра в 25 миллионов, – сказал футбольный агент Теймураз Лепсая в эфире шоу «Это футбол, брат!»
«Зенит» вновь попытается купить Уэсли летом за 30 млн евро. «Фламенго» не продал защитника зимой (Пабло Рафаэл)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий