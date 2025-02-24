  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лепсая про Уэсли и «Зенит»: «Он ждет топ-клуб и сказал: «Россия не интересна». Его цена – не меньше 25 миллионов»
2

Лепсая про Уэсли и «Зенит»: «Он ждет топ-клуб и сказал: «Россия не интересна». Его цена – не меньше 25 миллионов»

Теймураз Лепсая высказался о возможном трансфере Уэсли Франса в «Зенит».

Сообщалось, что последнее предложение сине-бело-голубых за 21-летнего правого защитника составило 30+8 млн евро – это рекордная сумма для игроков этой позиции в бразильском футболе. «Фламенго» отклонил предложение «Зенита». 

– Я общался с Уэсли – не по поводу «Зенита» – и там было понятно сразу, что он ждет топ-клуб. Он сказал: «Россия на данном этапе не интересна».

– Вы верите, что «Зенит» предлагал за него 38 миллионов?

– Я не верю в это вообще.

– Какая цена у Уэсли?

– Не меньше 25 миллионов точно. Прийти и предложить за него 20 – это точно знать, что его не продадут.

Летом в голове у руководителей «Фламенго» была цифра в 25 миллионов, – сказал футбольный агент Теймураз Лепсая в эфире шоу «Это футбол, брат!»

«Зенит» вновь попытается купить Уэсли летом за 30 млн евро. «Фламенго» не продал защитника зимой (Пабло Рафаэл)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoЗенит
logoвысшая лига Бразилия
Это футбол, брат!
деньги
Уэсли Франса
logoпремьер-лига Россия
logoФламенго
Теймураз Лепсая
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» предложил 20+9 млн евро за Жерсона после отказа «Фламенго» продать капитана за 18 млн
8918 февраля, 22:00
«Зенит» готов заплатить около 18 млн евро за хавбека «Крузейро» Перейру (Globo)
9118 февраля, 16:43
«Зенит» предложил 18 млн евро за Жерсона. «Фламенго» отказывается вести переговоры
5316 февраля, 15:41
Главные новости
Микель Артета: «Только через мой труп «Арсенал» перестанет думать о борьбе за титул АПЛ. Мы сделаем все возможное, чтобы исправить положение»
1315 минут назад
Радимову предлагали возглавить «Ростов» зимой. Экс-хавбек «Зенита» отказался по личным причинам (Иван Карпов)
1116 минут назад
Джонатан Альба возглавил «Ростов». Испанец входил в штаб Карпина с 2018 года
2934 минуты назад
Карпин об уходе из «Ростова»: «Мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны – сборной России. Хочу принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал»
10246 минут назад
«Ростов» объявил об уходе Карпина: «Непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России»
18056 минут назад
Игры и тесты про спорт – теперь в отдельном разделе на Спортсе’‘. Заходите и залипайте!
58 минут назад
Лахиялов о «Спартаке» и «Зените»: «РФС должен иметь право вето на трансферы – трата 12 млрд рублей двумя клубами нецелесообразна в нынешнее время. Надеюсь, «Краснодар» станет чемпионом»
4359 минут назад
Анчелотти о «Реале»: «Учитывая абсурдный календарь, наши дела идут очень хорошо. За 50 дней мы сыграли 17 матчей – невероятно, нам нужен отдых»
18сегодня, 12:54
У Захаряна травма прямой мышцы бедра. Хавбек «Сосьедада» в воскресенье впервые в сезоне вышел в старте и забил
33сегодня, 12:53
Бабаев о срыве трансфера Лоррана в ЦСКА: «Рабочая ситуация, стороны пытались защитить свои интересы. Проблемы с МРТ? Это неправда»
3сегодня, 12:43
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой об уходе Карпина: «Он подставил «Ростов». Смысл был соглашаться на сборную и через 2,5 года уйти из клуба? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах с Таиландом, Монголией, Кореей?»
45 минут назад
Слот о Салахе: «Если «Ливерпуль» что-то выиграет, его шансы на «Золотой мяч» сильно вырастут. Он должен показывать тот же уровень, что и последние 7-8 месяцев»
529 минут назад
Карпин покидает пост тренера «Ростова». Договор расторгнут по соглашению сторон («РБ Спорт»)
2057 минут назад
Канищев о «Зените»: «У легионеров одна мотивация – деньги. Говорить, что мотивация иностранцев – в год столетия «Зенита» осчастливить Ленинград очередным чемпионством, не совсем правильно»
10сегодня, 12:39
Вальверде не сыграет с «Сосьедадом» из-за проблем с бедром. Мбаппе не тренировался с командой сегодня
2сегодня, 11:44
Акинфеев о новой базе ЦСКА: «Макет сделан по европейским стандартам. Совершенная инфраструктура, елки, пляж. Наверное, половина команды будет оставаться, чтобы позагорать»
11сегодня, 11:16
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Холуд», «Аль-Наср» Роналду сыграет в гостях с «Аль-Вахдой»
2сегодня, 11:14
«Сегодня 26 лет нашим вратарям!» «ПСЖ» поздравил Сафонова и Доннарумму с днем рождения
7сегодня, 10:49
Ван Дейк об остатке сезона: «Если «Ливерпуль» сделает «Энфилд» пугающим для соперника, это поможет и команде, и болельщикам. Большую часть чемпионата нам это удавалось»
3сегодня, 10:39
Вячеслав Колосков: «В 2025-м Россия никуда не вернется. У Зеленского вчера собрался весь русофобский бомонд, голосуют их представители, а не Трамп. Позиция Америки никакого отношения к УЕФА не имеет»
19сегодня, 10:26