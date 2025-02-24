Лепсая про Уэсли и «Зенит»: «Он ждет топ-клуб и сказал: «Россия не интересна». Его цена – не меньше 25 миллионов»

Теймураз Лепсая высказался о возможном трансфере Уэсли Франса в «Зенит».

Сообщалось, что последнее предложение сине-бело-голубых за 21-летнего правого защитника составило 30+8 млн евро – это рекордная сумма для игроков этой позиции в бразильском футболе. «Фламенго» отклонил предложение «Зенита ».

– Я общался с Уэсли – не по поводу «Зенита» – и там было понятно сразу, что он ждет топ-клуб. Он сказал: «Россия на данном этапе не интересна».

– Вы верите, что «Зенит» предлагал за него 38 миллионов?

– Я не верю в это вообще.

– Какая цена у Уэсли?

– Не меньше 25 миллионов точно. Прийти и предложить за него 20 – это точно знать, что его не продадут.

Летом в голове у руководителей «Фламенго » была цифра в 25 миллионов, – сказал футбольный агент Теймураз Лепсая в эфире шоу «Это футбол, брат!»

«Зенит» вновь попытается купить Уэсли летом за 30 млн евро. «Фламенго» не продал защитника зимой (Пабло Рафаэл)