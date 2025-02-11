«Зенит» вновь попытается купить Уэсли летом за 30 млн евро. «Фламенго» не продал защитника зимой (Пабло Рафаэл)

«Зенит» вновь попытается подписать Уэсли летом.

Клуб из Санкт-Петербурга предлагал за правого защитника рекордные 30+8 млн евро. «Фламенго » отклонил предложение – сообщалось, что клуб наложил вето на продажу ключевых игроков до лета и клубного чемпионата мира.

Журналист Пабло Рафаэл сообщает, что в июне «Зенит » предпримет еще одну попытку подписать Уэсли, сохранив предложение на уровне 30 млн евро.

На данный момент предложение сине-бело-голубых является самым высоким среди европейских команд.