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«Зенит» вновь попытается купить Уэсли летом за 30 млн евро. «Фламенго» не продал защитника зимой (Пабло Рафаэл)

«Зенит» вновь попытается подписать Уэсли летом.

Клуб из Санкт-Петербурга предлагал за правого защитника рекордные 30+8 млн евро. «Фламенго» отклонил предложение – сообщалось, что клуб наложил вето на продажу ключевых игроков до лета и клубного чемпионата мира.

Журналист Пабло Рафаэл сообщает, что в июне «Зенит» предпримет еще одну попытку подписать Уэсли, сохранив предложение на уровне 30 млн евро.

На данный момент предложение сине-бело-голубых является самым высоким среди европейских команд.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Пабло Рафаэла
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Уэсли Франса
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