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«Крыса, предатель, нахер «Барсу». В родном городе вратаря «Эспаньола» Гарсии появились оскорбительные надписи в связи с переходом игрока к сине-гранатовым

В городе Жоана Гарсии появились оскорбительные надписи из-за перехода в «Барсу».

Ранее сообщалось, что 24-летний голкипер «Эспаньола» согласился перейти в стан принципиального соперника, а «Барселона» выплатит его отступные в 25 млн евро.

Болельщики «Эспаньола» были уверены, что голкипер отправится в АПЛ, где на него был спрос, однако Гарсия решил перейти в «Барсу».

После новости о договоренности с сине-гранатовыми в родном городе футболиста, Сальене, входящем в провинцию Барселона, появились оскорбительные надписи: «Жоан – крыса», «предатель», Puta Barça (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Sports.ru).

Жоан провел 38 матчей в сезоне Ла Лиги (8 – на ноль), пропуская в среднем 1,34 гола за игру. Его подробная статистика выступлений – здесь.

Изображения: x.com/AlbertOrtegaES1

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
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