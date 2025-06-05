«Крыса, предатель, нахер «Барсу». В родном городе вратаря «Эспаньола» Гарсии появились оскорбительные надписи в связи с переходом игрока к сине-гранатовым
Ранее сообщалось, что 24-летний голкипер «Эспаньола» согласился перейти в стан принципиального соперника, а «Барселона» выплатит его отступные в 25 млн евро.
Болельщики «Эспаньола» были уверены, что голкипер отправится в АПЛ, где на него был спрос, однако Гарсия решил перейти в «Барсу».
После новости о договоренности с сине-гранатовыми в родном городе футболиста, Сальене, входящем в провинцию Барселона, появились оскорбительные надписи: «Жоан – крыса», «предатель», Puta Barça (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Sports.ru).
Жоан провел 38 матчей в сезоне Ла Лиги (8 – на ноль), пропуская в среднем 1,34 гола за игру. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Изображения: x.com/AlbertOrtegaES1