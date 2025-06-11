Глава Женералитета Каталонии не считает предательством переход Гарсии в «Барсу»: «Так устроен спорт высших достижений. Предпочту, чтобы он перешел в каталонский клуб»

Глава правительства Каталонии высказался о переходе Жоана Гарсии в «Барселону».

Ранее сообщалось, что голкипер «Эспаньола» дал согласие на переход в «Барсу».

После новости о договоренности с сине-гранатовыми в родном городе футболиста, Сальене, входящем в провинцию Барселона , появились оскорбительные надписи от болельщиков «Эспаньола»: «Жоан – крыса», «предатель», «на хер «Барсу».

– Считаете ли вы это предательством?

– Не назвал бы это так. Мне бы хотелось, чтобы он остался, но так уж устроен мир спорта высших достижений. Я предпочитаю, чтобы он перешел в каталонскую команду, – сказал президент Женералитета Каталонии и болельщик «Эспаньола » Сальвадор Илья в интервью RAC1.