Глава Женералитета Каталонии не считает предательством переход Гарсии в «Барсу»: «Так устроен спорт высших достижений. Предпочту, чтобы он перешел в каталонский клуб»
Глава правительства Каталонии высказался о переходе Жоана Гарсии в «Барселону».
Ранее сообщалось, что голкипер «Эспаньола» дал согласие на переход в «Барсу».
После новости о договоренности с сине-гранатовыми в родном городе футболиста, Сальене, входящем в провинцию Барселона, появились оскорбительные надписи от болельщиков «Эспаньола»: «Жоан – крыса», «предатель», «на хер «Барсу».
– Считаете ли вы это предательством?
– Не назвал бы это так. Мне бы хотелось, чтобы он остался, но так уж устроен мир спорта высших достижений. Я предпочитаю, чтобы он перешел в каталонскую команду, – сказал президент Женералитета Каталонии и болельщик «Эспаньола» Сальвадор Илья в интервью RAC1.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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