Мэр Бадалоны Альбиоль встал на защиту Гарсии после реакции фанатов «Эспаньола» на его переход в «Барсу»: «Жоан был краеугольным камнем спасения команды в этом сезоне и заслужил уважение»

Мэр Бадалоны вступился за раскритикованного Жоана Гарсию.

Ранее сообщалось, что голкипер «Эспаньола» дал согласие на переход в «Барселону».

После новости о договоренности с сине-гранатовыми в родном городе футболиста, Сальене, входящем в провинцию Барселона, появились оскорбительные надписи от болельщиков «Эспаньола »: «Жоан – крыса», «предатель», «на хер «Барсу».

Мэр Бадалоны и болельщик «попугаев» Хавьер Гарсия Альбиоль поделился своим мнением по теме.

«Жоан был краеугольным камнем спасения «Эспаньола» в этом сезоне и, на мой взгляд, заслуживает уважения вне зависимости от того, какое решение он примет.

Мне кажется абсолютно несправедливой кампания, которую некоторые ведут против него», – сказал Альбиоль.