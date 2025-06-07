Мэр Бадалоны Альбиоль встал на защиту Гарсии после реакции фанатов «Эспаньола» на его переход в «Барсу»: «Жоан был краеугольным камнем спасения команды в этом сезоне и заслужил уважение»
Мэр Бадалоны вступился за раскритикованного Жоана Гарсию.
Ранее сообщалось, что голкипер «Эспаньола» дал согласие на переход в «Барселону».
После новости о договоренности с сине-гранатовыми в родном городе футболиста, Сальене, входящем в провинцию Барселона, появились оскорбительные надписи от болельщиков «Эспаньола»: «Жоан – крыса», «предатель», «на хер «Барсу».
Мэр Бадалоны и болельщик «попугаев» Хавьер Гарсия Альбиоль поделился своим мнением по теме.
«Жоан был краеугольным камнем спасения «Эспаньола» в этом сезоне и, на мой взгляд, заслуживает уважения вне зависимости от того, какое решение он примет.
Мне кажется абсолютно несправедливой кампания, которую некоторые ведут против него», – сказал Альбиоль.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: 3cat
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