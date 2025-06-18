Винисиус получил желтую за симуляцию в матче против «Аль-Хилаля» на клубном ЧМ. Вингер «Реала» поджал ноги и упал после подката Кулибали
Винисиус Жуниор получил желтую карточку за симуляцию в игре против «Аль-Хилаля».
«Реал» играет с «Аль-Хилалем» (0:0, первый тайм) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 15-й минуте вингер «Мадрида» Винисиус пытался прорваться к штрафной соперника, бразилец прокинул мяч себе на ход, но поджал ноги и упал на газон в тот момент, когда защитник Калиду Кулибали выбил у него мяч в подкате.
Главный арбитр встречи Факундо Тельо показал Винисиусу желтую карточку за симуляцию в этом эпизоде.
Интер Майами
Будет ничья
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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