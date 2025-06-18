Винисиус получил желтую за симуляцию в матче против «Аль-Хилаля» на клубном ЧМ. Вингер «Реала» поджал ноги и упал после подката Кулибали

Винисиус Жуниор получил желтую карточку за симуляцию в игре против «Аль-Хилаля».

«Реал» играет с «Аль-Хилалем » (0:0, первый тайм) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 15-й минуте вингер «Мадрида » Винисиус пытался прорваться к штрафной соперника, бразилец прокинул мяч себе на ход, но поджал ноги и упал на газон в тот момент, когда защитник Калиду Кулибали выбил у него мяч в подкате.

Главный арбитр встречи Факундо Тельо показал Винисиусу желтую карточку за симуляцию в этом эпизоде.