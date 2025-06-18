  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус получил желтую за симуляцию в матче против «Аль-Хилаля» на клубном ЧМ. Вингер «Реала» поджал ноги и упал после подката Кулибали
12

Винисиус получил желтую за симуляцию в матче против «Аль-Хилаля» на клубном ЧМ. Вингер «Реала» поджал ноги и упал после подката Кулибали

Винисиус Жуниор получил желтую карточку за симуляцию в игре против «Аль-Хилаля».

«Реал» играет с «Аль-Хилалем» (0:0, первый тайм) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. 

На 15-й минуте вингер «Мадрида» Винисиус пытался прорваться к штрафной соперника, бразилец прокинул мяч себе на ход, но поджал ноги и упал на газон в тот момент, когда защитник Калиду Кулибали выбил у него мяч в подкате.

Главный арбитр встречи Факундо Тельо показал Винисиусу желтую карточку за симуляцию в этом эпизоде. 

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?2854 голоса
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoЛа Лига
logoчемпионат мира среди клубов
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoРеал Мадрид
logoсудьи
logoВинисиус Жуниор
logoАль-Хилаль
logoКалиду Кулибали
Факундо Тельо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трент дебютирует за «Реал» в матче против «Аль-Хилаля». 2.72 – забьет или отдаст ассист
сегодня, 18:44
«Мадрид» точно будет выкладываться на максимум». Прогноз Юры Ла Саета на матч «Реал» – «Аль-Хилаль»
сегодня, 17:35
ФИФА сообщила, что продала почти 1,5 млн билетов на КЧМ: «Турнир начался с мощной демонстрации всемирной привлекательности клубного футбола. Динамика продолжает расти»
24сегодня, 15:51
Главные новости
Невеш забил «Реалу» с пенальти. Асенсио схватил Леонардо руками и повалил форварда «Аль-Хилаля» в штрафной
1 минуту назад
«Реал Мадрид» – «Аль-Хилаль». 1:1 – Гарсия забил, Невеш сравнял с пенальти, Трент и Хейсен дебютировали. Онлайн-трансляция
3811 минут назадLive
Фанаты «МЮ» недовольны ростом цен на билеты. В MUST считают, что стоимость вырастет на 50%, и называют это «ударом под дых»
520 минут назад
ФИФА сегодня впервые показала антирасистские слоганы на КЧМ. Они знаменуют Международный день борьбы с языком ненависти и больше не повторятся (The Athletic)
123 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Реал» – «Аль-Хилаль», «Ман Сити» обыграл «Видад»
220856 минут назад
Любите комментарии на Спортсе’‘? Проверьте себя в этом тесте
56 минут назадТесты и игры
Пономарев о Каннаваро или Челестини в ЦСКА: «Безобразие, у нас же есть Черчесов, свой Игнашевич. Зачем приглашать иностранцев? Мы снова будем кувыркаться на 6-7-м месте»
1559 минут назад
Орлов про Осипенко: «Зенит» бы не усилил. Он яркий, немало забивает, но медленный! Сколько мячей «Ростов» пропускал по центру?»
13сегодня, 18:55
Итальянский политик о матче России и Италии: «Спорт может быть инструментом восстановления связи между странами – он способствовал возобновлению диалога между СССР и западным миром»
5сегодня, 18:34
Футболки Месси лидируют по продажам в МЛС в 2025-м. Суарес – 2-й, Альмирон – 3-й, Ройс –15-й, Бускетс – 16-й, Жиру – 19-й, Пуч – 20-й
6сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Жена Карпина о воспитании детей: «Он обожает их, очень много занимается. Мы где-то балуем, но обслуживать детей – не плюс для их жизни. Они не должны привыкать, что все за них делают»
3 минуты назад
Лапорта о «Камп Ноу»: «Мы в позитивной фазе, стадион станет ключом к получению дохода. Мы планируем вернуться осенью, а на Кубке Гампера пройдет первое испытание»
240 минут назад
«МЮ» сохраняет оптимизм по поводу трансфера Мбемо на фоне интереса «Тоттенхэма» к вингеру. Переговоры с «Брентфордом» продолжаются (Бен Джейкобс)
48 минут назад
Трент и Хейсен дебютировали за «Реал» в матче КЧМ с «Аль-Хилалем»
52 минуты назад
Фоден набрал 11 очков за 1+1 с «Видадом». У автора гола Доку – 8
255 минут назадФэнтези
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Англия против Германии, Нидерланды обыграли Украину
556 минут назад
Пеп о красной Льюиса за удар шипами в лицо Обенгу: «Рико не собирался этого делать, он касается мяча»
6сегодня, 18:48
Фоден после 2:0 с «Видадом» на клубном ЧМ: «Это очень важный турнир для «Ман Сити». Соперник действовал как топ-команда на контратаках»
3сегодня, 18:44
Оби Микел об удалении Льюиса с «Видадом»: «Он довел удар до конца, оставил ногу высоко. Судья принял правильное решение»
1сегодня, 18:36
Льюиса удалили за удар шипами в лицо Обенгу в матче «Сити» с «Видадом» на КЧМ
сегодня, 18:24