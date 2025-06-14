  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рафинья лайкнул пост в соцсети, где сказано, что он не получит «Золотой мяч» – повторится история с Неймаром и Винисиусом
Фото
22

Рафинья лайкнул пост в соцсети, где сказано, что он не получит «Золотой мяч» – повторится история с Неймаром и Винисиусом

Рафинья лайкнул пост, в котором было сказано, что он не получит «Золотой мяч».

Полузащитник «Барселоны» считает, что награда лучшему футболисту Европы ему не достанется. 

Рафинья лайкнул пост в соцсети от аккаунта «Mundoo-Futebol», публикующего новости о бразильских футболистах. 

«Золотой мяч» для Рафиньи. Мы уже видели эту историю раньше, и, к сожалению, она повторится снова», – говорится в посте с подборкой фото голевых празднований Рафиньи и подавленных Неймара и Винисиуса

Бывший форвард «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар никогда не выигрывал «Золотой мяч». Он дважды занимал в голосованиях третье место (2015 – после Лионеля Месси и Криштиану Роналду, 2017 – после Роналду и Месси).

Вингер «Реала» Винисиус также не становился обладателем приза. В 2024 году он занял второе место в голосовании, уступив полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. 

Чего добьется Карпин в «Динамо»?5243 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: As
logoЛионель Месси
соцсети
logoРеал Мадрид
logoЗолотой мяч
logoЛа Лига
рейтинги
logoКриштиану Роналду
интернет
logoБарселона
logoВинисиус Жуниор
logoРафинья Диас
logoНеймар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Салах – 4-й, Мбаппе – 5-й, Витинья – 6-й, Хвича – 9-й, Винисиус – 17-й
1149 июня, 11:28
Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport. Ямаль – 2-й, Салах – 4-й, Хвича – 6-й, Мбаппе – 8-й, Винисиус – 15-й
868 июня, 18:53
Главные новости
Карпин возглавил «Динамо», Бекхэм стал рыцарем, «Реал» купил Мастантуоно, спорт Ирана осудил атаку Израиля, решение CAS по делу Влашича и другие новости
731 минуту назад
«Основа» клубного ЧМ: соберите команду за 2 минуты, чтобы смотреть было еще интереснее
сегодня, 05:00Тесты и игры
«Тоттенхэм» готов заплатить 65+5 млн фунтов за Мбемо. Клуб предложил «Брентфорду» больше, чем «МЮ» (Mirror)
9сегодня, 04:10
ЦСКА хочет пригласить Каннаваро на пост главного тренера. Гинер лично заинтересован в этом (Джанлука Ди Марцио)
55сегодня, 03:15
Бекхэм посвящен в рыцари за заслуги в футболе и благотворительную деятельность
81вчера, 22:12
Мостовой о Мусаеве: «Если человек нефутбольный, он им и останется. Давайте позовем его поиграть. Да он не поймет, как остановить мяч»
149вчера, 21:58
Карпин – фанатам «Динамо»: «В каждой игре команда будет пытаться выиграть, будет умирать, претензий по самоотдаче точно не будет. Результат зависит от многих факторов»
77вчера, 21:52
«Ювентус» ищет полузащитника. Эдерсон – основная цель, Тонали и Фраттези тоже в списке
8вчера, 21:48
«Аль-Наср» предлагает Спаллетти 2-летний контракт на 18 млн евро в год
17вчера, 21:38
Все игры и тесты про спорт – в отдельном разделе на Спортсе’‘. Заходите развлечься или залипнуть
вчера, 21:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Борнмут» предлагал 40 млн евро за Хилу – «Лацио» отказался от сделки (Альфредо Педулла)
119 минут назад
Глава «Палмейраса» Лейла: «Наш клуб – самый надежный и хорошо управляемый в Южной Америке. Мы являемся мировым эталоном. И у руля – женщина»
2сегодня, 04:40
Гути о КЧМ: «Я вижу финал «ПСЖ» – «Реал». С приходом Алонсо и новых игроков у «Мадрида» есть преимущество»
16вчера, 22:03
Ловчев о способности Карпина выиграть РПЛ с «Динамо»: «Следующий сезон – празднование столетия «Зенита», а 3-е место Личка занимал. Пока не видел команды, которая так бы здорово играла у Валерия»
27вчера, 21:43
Экс-защитник «Реала» Руджери о Мастантуоно: «Cравнивать его с Месси и Марадоной слишком рано, они были гениями. Он может стать гением и лидером «Реала» через несколько лет»
3вчера, 21:35
Суарес про КЧМ: «Европейские клубы прилетят после долгого сезона, возможна усталость. Выигравший все «ПСЖ», «Интер», «Сити», «Реал» – команды сильные, но сюрпризы будут. Надеюсь, от нас»
14вчера, 21:34
Посол «Тоттенхэма» Кинг посетил больницу, чтобы привлечь внимание к теме донорства. Экс-игрок клуба обсудил потребность в донорах из числа чернокожих и азиатов
1вчера, 21:19
Коллина о задержках поднятия флажка при офсайдах: «Иногда игроки пробегают 40 метров и рискуют получить травму. Собираемся внедрить улучшенную версию технологии»
8вчера, 21:19
Карпин о составе «Динамо»: «Сильно не изменится, времени не так много, но любой тренер хочет усилить какие-то позиции. Даже в «ПСЖ», выигравшем ЛЧ, будут изменения»
7вчера, 21:17
Сергей Юран: «Карпин внесет в «Динамо» игровую дисциплину, чего команде не хватало. Он умеет закручивать гайки, но не всем иностранцам это может понравиться»
15вчера, 20:58