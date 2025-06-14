Рафинья лайкнул пост в соцсети, где сказано, что он не получит «Золотой мяч» – повторится история с Неймаром и Винисиусом

Рафинья лайкнул пост, в котором было сказано, что он не получит «Золотой мяч».

Полузащитник «Барселоны» считает, что награда лучшему футболисту Европы ему не достанется.

Рафинья лайкнул пост в соцсети от аккаунта «Mundoo-Futebol», публикующего новости о бразильских футболистах.

«Золотой мяч» для Рафиньи . Мы уже видели эту историю раньше, и, к сожалению, она повторится снова», – говорится в посте с подборкой фото голевых празднований Рафиньи и подавленных Неймара и Винисиуса .

Бывший форвард «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар никогда не выигрывал «Золотой мяч». Он дважды занимал в голосованиях третье место (2015 – после Лионеля Месси и Криштиану Роналду , 2017 – после Роналду и Месси).

Вингер «Реала» Винисиус также не становился обладателем приза. В 2024 году он занял второе место в голосовании, уступив полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.