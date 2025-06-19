Директор ТВ «Реала» о матче с «Аль-Хилалем»: «Мне понравилось судейство. Вот почему такие люди, как Тебас, хотят уничтожить турнир. Это не Лига Негрейры, здесь царит прозрачность»

На ТВ «Реала» положительно оценили судейство в первом туре КЧМ.

Мадридский клуб сыграл вничью с «Аль-Хилалем » в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира (1:1). Главный арбитр встречи Факундо Тельо назначил по одному пенальти в пользу каждой из команд. Саудовцы реализовали 11-метровый, испанцы – нет.

«Мне понравилось судейство. Серьезно. Вот почему некоторые люди, такие как Тебас, хотят уничтожить этот турнир.

Два назначенных пенальти справедливы. Это не Лига Негрейры, здесь царит прозрачность», – сказал директор клубного ТВ «Реала » Хесус Алькаиде.

Тебас о том, как улучшить КЧМ: «Избавиться от него, для еще одного турнира нет места. Матч «Челси» напоминал товарищеский – те 25 минут, что я смотрел, по крайней мере»