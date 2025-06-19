Алонсо о «Реале»: «Некоторые футболисты провели всего три тренировки – нужно время. Есть вещи, которые надо изменить»
Хаби Алонсо заявил, что ему нужно время для воплощений идей в «Реале».
Мадридская команда сыграла вничью с «Аль-Хилалем» (1:1) в матче клубного чемпионата мира.
«Понимал, что потребуется время. Есть вещи, которые нужно изменить. Нам необходимо их исправить – продолжим это делать.
Нужно время. У нас было девять дней [на подготовку], а некоторые футболисты провели всего три тренировки.
Все не так просто, но мы участвуем в турнире и хотим учиться. Потребует времени то, что мы хотим сделать», – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.
Проблемный старт «Реала» Алонсо: провалили 1-й тайм, запороли пенальти на 90+2, упустили победу над «Аль-Хилалем»
Интер Майами
Будет ничья
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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