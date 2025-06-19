Алонсо о «Реале»: «Некоторые футболисты провели всего три тренировки – нужно время. Есть вещи, которые надо изменить»

Хаби Алонсо заявил, что ему нужно время для воплощений идей в «Реале».

Мадридская команда сыграла вничью с «Аль-Хилалем» (1:1) в матче клубного чемпионата мира.

«Понимал, что потребуется время. Есть вещи, которые нужно изменить. Нам необходимо их исправить – продолжим это делать.

Нужно время. У нас было девять дней [на подготовку], а некоторые футболисты провели всего три тренировки.

Все не так просто, но мы участвуем в турнире и хотим учиться. Потребует времени то, что мы хотим сделать», – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо .

Проблемный старт «Реала» Алонсо: провалили 1-й тайм, запороли пенальти на 90+2, упустили победу над «Аль-Хилалем»