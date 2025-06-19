Алонсо про 1:1 с «Аль-Хилалем»: «Реал» в 1-м тайм был не так хорош, как во 2-м. У Винисиуса начались судороги, матч был интенсивным»
Хаби Алонсо высказался о ничьей «Реала» с «Аль-Хилалем».
Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в первом туре чемпионата мира среди клубов.
«Я бы сказал, что первый тайм был не таким хорошим, как второй. Из каждого матча мы должны извлекать позитив и делать выводы о том, что можно улучшить. Каждая игра дает нам уроки, которые помогут становиться лучше».
О травме Винисиуса Жуниора
«Да, у него начались судороги. Матч получился очень интенсивным».
О поддержке в Майами
«Отличная поддержка, потрясающая публика. Мы в восторге», – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо в интервью Channel 5.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
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