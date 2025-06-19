Алонсо про 1:1 с «Аль-Хилалем»: «Реал» в 1-м тайм был не так хорош, как во 2-м. У Винисиуса начались судороги, матч был интенсивным»

Хаби Алонсо высказался о ничьей «Реала» с «Аль-Хилалем».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в первом туре чемпионата мира среди клубов.

«Я бы сказал, что первый тайм был не таким хорошим, как второй. Из каждого матча мы должны извлекать позитив и делать выводы о том, что можно улучшить. Каждая игра дает нам уроки, которые помогут становиться лучше».

О травме Винисиуса Жуниора

«Да, у него начались судороги. Матч получился очень интенсивным».

О поддержке в Майами

«Отличная поддержка, потрясающая публика. Мы в восторге», – сказал главный тренер «Реала » Хаби Алонсо в интервью Channel 5.