Луис де ла Фуэнте: «Ямаль станет легендой, он быстро растет. Потрясающий парень. Нико Уильямс – еще один гений, который войдет в историю»

Луис де ла Фуэнте уверен, что Ламин Ямаль и Нико Уильямс станут легендами.

– Это был год Ламина.

– Он определенно достигает впечатляющего уровня. Я повторяю: он станет легендой. Ему, несомненно, нужно совершенствоваться в некоторых аспектах. Мы должны заботиться о нем, но он быстро растет, и он должен понимать, что его партнеры по команде в сборной и клубе помогут ему стать легендой. Он потрясающий парень.

– Теперь к нему в «Барсе» присоединится Нико Уильямс.

– Еще один гений. Посмотрим, что из этого выйдет, это футбол. Но Нико – еще один игрок, который войдет в историю и станет легендой. Для меня честь работать с такими молодыми и талантливыми игроками. Они приносят нам много радости, и я желаю им удачи как в личном, так и в профессиональном плане, – сказал главный тренер сборной Испании .