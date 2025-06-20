Ламин Ямаль стал лидером сезона Ла Лиги по количеству обыгранных соперников.

17-летний вингер «Барселоны» совершил наибольшее количество успешных обводок в прошедшем розыгрыше чемпионата Испании – 161.

Второе место по этому показателю занял Доди Лукебакио из «Севильи» (84), третьим стал Килиан Мбаппе из «Реала» (83), четвертым – вингер мадридского клуба Винисиус Жуниор (82).

На пятой позиции расположился Андрей Рациу из «Райо Вальекано » (76), на шестой – Такефуса Кубо из «Реал Сосьедад» (75).