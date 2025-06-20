Ямаль – лидер Ла Лиги по количеству успешных обводок (161). У Мбаппе 83, у Винисиуса – 82
Ламин Ямаль стал лидером сезона Ла Лиги по количеству обыгранных соперников.
17-летний вингер «Барселоны» совершил наибольшее количество успешных обводок в прошедшем розыгрыше чемпионата Испании – 161.
Второе место по этому показателю занял Доди Лукебакио из «Севильи» (84), третьим стал Килиан Мбаппе из «Реала» (83), четвертым – вингер мадридского клуба Винисиус Жуниор (82).
На пятой позиции расположился Андрей Рациу из «Райо Вальекано» (76), на шестой – Такефуса Кубо из «Реал Сосьедад» (75).
Что теперь будет с «Торпедо»?2151 голос
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ла Лиги
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