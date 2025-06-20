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Ямаль – лидер Ла Лиги по количеству успешных обводок (161). У Мбаппе 83, у Винисиуса – 82

Ламин Ямаль стал лидером сезона Ла Лиги по количеству обыгранных соперников.

17-летний вингер «Барселоны» совершил наибольшее количество успешных обводок в прошедшем розыгрыше чемпионата Испании – 161. 

Второе место по этому показателю занял Доди Лукебакио из «Севильи» (84), третьим стал Килиан Мбаппе из «Реала» (83), четвертым – вингер мадридского клуба Винисиус Жуниор (82).

На пятой позиции расположился Андрей Рациу из «Райо Вальекано» (76), на шестой – Такефуса Кубо из «Реал Сосьедад» (75). 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ла Лиги
logoБарселона
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logoРайо Вальекано
logoКилиан Мбаппе
logoДоди Лукебакио
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Сосьедад
logoТакефуса Кубо
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