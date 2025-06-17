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Гендиректор «Аль-Хилаля» не жалеет о покупке Неймара за 100 млн евро: «Критиковать его за травмы несправедливо, большую часть он получает при попытках отобрать у него мяч»

Гендиректор «Аль-Хилаля» не жалеет о трансфере Неймара.

Бразилец перешел в саудовский клуб из «ПСЖ» за 100 миллионов евро (с учетом бонусов) в 2023 году. За полтора года форвард провел за ближневосточную команду 7 игр, после чего расторг контракт и отправился в «Сантос».

«Я бы сказал, что нет вообще никаких сожалений. Просто жаль, что он получил такую тяжелую травму. Критиковать Неймара за травмы всегда было несправедливо, потому что большую часть повреждений он получал тогда, когда соперники пытались отобрать у него мяч.

Но сопутствующим положительным эффектом стал рост популярности клуба в мире. Его переход – наряду с трансферами других звезд – помог нам набрать подписчиков в соцсетях. Сейчас их у нас 42 млн. В некотором смысле это своего рода наследие, которое может остаться у нас», – сказал Эстеве Кальсада.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoНеймар
logoвысшая лига Бразилия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСантос
logoАль-Хилаль
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