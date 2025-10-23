«Барселона» подала еще одну апелляцию на дисквалификацию Флика – тренер должен пропустить матч с «Реалом»
«Барселона» подала еще одну апелляцию на дисквалификацию Ханса-Дитера Флика.
Напомним, главный тренер «блауграны» получил две желтые карточки в матче с «Жироной» (2:1) за возмущения судейскими решениями. Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вчера отклонил апелляцию каталонцев.
Теперь «Барса» обратилась в апелляционной комитет RFEF. Если просьбу отменить дисквалификацию тренера снова не удовлетворят, у клуба будет право подать жалобу в Спортивный административный суд (TAD).
Если апелляция будет отклонена окончательно, вместо Флика командой в ближайшем матче будет руководить его ассистент Маркус Зорг.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
