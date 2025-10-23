  • Спортс
  • Команде беженок из Афганистана не выдали визы для участия в турнире в ОАЭ. ФИФА перенесла соревнование в Марокко
Команде афганских беженок не выдали визы для участия в турнире в ОАЭ.

Объединенные Арабские Эмираты отклонили заявления на выдачу виз для игроков сборной беженок из Афганистана – они должны принять участие в первом для себя турнире FIFA Unites. Матчи планировалось провести с этого четверга по следующую среду, футболистки должны были вылететь в Дубай 11 октября на тренировочный сбор.

Несмотря на невыдачу виз, ФИФА порекомендовала игрокам, находившимся в Австралии, Великобритании, Португалии и Италии, отправится в аэропорты и ожидать вылета. Однако позже футболисткам сообщили, что им все же отказали в посадке на рейсы. Все это время ФИФА поддерживала с ними контакт. 

В понедельник ФИФА объявила, что переносит соревнование в Марокко, а первый матч – с участием Афганистана – состоится в воскресенье. Сборная беженок вылетела – утверждается, что игроки недовольны организацией турнира. Футболисткам, находившимся в Астралии, пришлось провести в пути 30 часов – и все это за несколько дней до первого матча. 

«Мы признаем, что обстоятельства, которые возникли из-за факторов, не зависящих от ФИФА, могли быть сложными и доставить неприятности некоторым игрокам и членам персонала. Как и на протяжении всего этого проекта, благополучие всех игроков и персонала было и остается главным приоритетом ФИФА.

Мы продолжаем работать на ежедневной основе вместе с игроками и персоналом, чтобы обеспечить им полную поддержку на поле и за его пределами с помощью специальных услуг по обеспечению безопасности и благополучия, которые предлагаются команде.

Изменение места проведения турнира связано с непредвиденными проблемами, возникшими в последнюю минуту, которые повлияли на организацию поездок команд-участниц.

Решение о переносе турнира было принято для того, чтобы все команды могли участвовать в безопасной, инклюзивной и конкурентной среде, что соответствует ценностям турнира и новаторской и широкомасштабной стратегии действий ФИФА в отношении афганского женского футбола», – заявили в организации. 

Ассоциация футбола ОАЭ не стала комментировать ситуацию. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
происшествия
женский футбол
logoФИФА
