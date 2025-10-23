Диетолог ЦСКА о шаурме: «На лаваше курица высокого качества, чистые овощи, без всяких дополнительных добавок – это было бы идеальным питанием»
Диетолог ЦСКА рассказал, в каком случае шаурма может быть идеальным питанием.
«Вот если бы шаурма была идеальной – на лаваше курица высокого качества, чистые овощи, без всяких дополнительных добавок, это было бы идеальным питанием», – сказал Хосе Блеса.
Блеса пришел в ЦСКА в составе тренерского штаба Фабио Челестини. Ранее он работал в «Аль-Насре», за который выступает Криштиану Роналду.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
