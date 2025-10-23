Ван Дейк собрал игроков «Ливерпуля» после 1:2 с «МЮ»: «Мы расстроились, но после моей встречи все были счастливы! У нас был разбор с тренером, но мне хотелось кое-что сказать»

Вирджил ван Дейк созвал встречу с игроками «Ливерпуля» после поражения от «МЮ».

«Красные» в воскресенье уступили «Манчестер Юнайтед » (1:2) в АПЛ . Это победа стала для команды четвертой подряд. В среду мерсисайдцы разгромили «Айнтрахт » (5:1) в Лиге чемпионов.

«В понедельник все были расстроены, потому что мы уступили «Юнайтед» дома. За время моего пребывания в «Ливерпуле » мы не так много проигрывали дома.

В сложившихся обстоятельствах было непросто, поэтому в понедельник мы собрались вместе, но это не было кризисным совещанием. Мы все знаем, насколько все может измениться. Сейчас только октябрь.

Разумеется, у нас также был полноценный разбор произошедшего с тренером, но и отдельный, как у игроков. Мне хотелось кое-что сказать. Я не делаю этого после каждой игры, пусть так и останется.

До моей встречи – да [настроение было подавленным], но после нее все были счастливы!» – рассказал капитан «Ливерпуля».