0

Аллегри об игре с «Пизой»: «Будет сложный матч – они борются, создают моменты. «Милану» нужно сыграть лучше, чем с «Кремонезе», и развить достигнутые результаты»

Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Пизой».

«Милан» завтра примет команду из Пизы в 8-м туре Серии А.

«Завтра будет сложный матч. «Пиза» всегда играла хорошо, боролась и создавала моменты.

А теперь нам нужно снять табу: мы проиграли первой команде, недавно вышедшей в высшую лигу [«Кремонезе»], теперь постараемся сыграть лучше против второй...

Нам нужно развить достигнутые результаты», – заявил главный тренер «Милана». 

Сейчас «россонери» с 16 очками занимают 1-е место в чемпионате Италии.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
