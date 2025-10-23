Аллегри об игре с «Пизой»: «Будет сложный матч – они борются, создают моменты. «Милану» нужно сыграть лучше, чем с «Кремонезе», и развить достигнутые результаты»
Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Пизой».
«Милан» завтра примет команду из Пизы в 8-м туре Серии А.
«Завтра будет сложный матч. «Пиза» всегда играла хорошо, боролась и создавала моменты.
А теперь нам нужно снять табу: мы проиграли первой команде, недавно вышедшей в высшую лигу [«Кремонезе»], теперь постараемся сыграть лучше против второй...
Нам нужно развить достигнутые результаты», – заявил главный тренер «Милана».
Сейчас «россонери» с 16 очками занимают 1-е место в чемпионате Италии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
