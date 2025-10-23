Анри о «Ювентусе»: «Без идентичности и философии тяжело – неприятно видеть такую игру. Тудор пришел недавно, но нужно двигаться вперед – сегодня никто никого не ждет»
Тьерри Анри раскритиковал игру «Ювентуса» в нынешнем сезоне.
Туринцы в гостях уступили «Реалу» (0:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Это 7-й матч команды тренера Игора Тудора без побед.
«Тяжело бороться без идентичности и философии.
Я понимаю, что Тудор только недавно пришел, но сегодня никто никого не ждет: клуб – это самое главное. Нужно двигаться вперед.
Неприятно видеть, что «Ювентус» играет вот так...» – заявил экс-форвард «бьянконери».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
