Анри о «Ювентусе»: «Без идентичности и философии тяжело – неприятно видеть такую игру. Тудор пришел недавно, но нужно двигаться вперед – сегодня никто никого не ждет»

Тьерри Анри раскритиковал игру «Ювентуса» в нынешнем сезоне.

Туринцы в гостях уступили «Реалу» (0:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Это 7-й матч команды тренера Игора Тудора без побед.

«Тяжело бороться без идентичности и философии.

Я понимаю, что Тудор только недавно пришел, но сегодня никто никого не ждет: клуб – это самое главное. Нужно двигаться вперед.

Неприятно видеть, что «Ювентус » играет вот так...» – заявил экс-форвард «бьянконери».