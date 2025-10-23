AFE считает, что судебная жалоба Ла Лиги на 15-секундный протест игроков не имеет юридических оснований. В профсоюзе «абсолютно спокойны»

В испанском профсоюзе игроков не беспокоятся из-за иска Ла Лиги.

Напомним, игроки клубов Ла Лиги стояли на месте в первые 15 секунд каждого матча 9-го тура в знак протеста против проведения матча чемпионата Испании в США. После протестов встреча 17-го тура Ла Лиги «Вильярреал » – «Барселона », которая должна была состояться в Майами 20 декабря, была отменена .

Руководитель Ассоциации футболистов Испании (AFE) Давид Агансо рассказал , что президент Ла Лиги Хавьер Тебас решил подать жалобу на акцию протеста в суд: «Он считает, что мы бастовали, хотя это был просто жест».

Отвечая на вопрос об этом иске, в профсоюзе заявили, что они «абсолютно спокойны». В AFE рассматривают эту жалобу как «одно из многочисленных предупреждений со стороны Тебаса» и считают, что она не имеет юридических оснований.

Тебас об отмене матча в Майами: «Он не входил в десятку главных целей Ла Лиги. В моей жизни не существует слова «неудача», мы будем продолжать пытаться. Поражение – это субъективно»