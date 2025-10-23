«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ после 3-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Барса» – 4-я, «Реал» – 5-й, «Ман Сити» – 7-й
«ПСЖ» – главный фаворит Лиги чемпионов по версии Goal.
Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на победу в турнире после 3-го тура общего этапа.
Топ-10 выглядит так:
1. «ПСЖ»;
2. «Арсенал»;
3. «Бавария»;
4. «Барселона»;
5. «Реал»;
6. «Ливерпуль»;
7. «Манчестер Сити»;
8. «Челси»;
9. «Интер»;
10. «Боруссия» Дортмунд.
«Атлетико» занимает 12-ю строчку в рейтинге, «Наполи» – 14-ю, «Ювентус» – 16-ю, «Карабах» – 22-ю.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
