  «ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ после 3-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Барса» – 4-я, «Реал» – 5-й, «Ман Сити» – 7-й
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ после 3-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Барса» – 4-я, «Реал» – 5-й, «Ман Сити» – 7-й

«ПСЖ» – главный фаворит Лиги чемпионов по версии Goal.

Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на победу в турнире после 3-го тура общего этапа. 

Топ-10 выглядит так:

1. «ПСЖ»;

2. «Арсенал»;

3. «Бавария»;

4. «Барселона»;

5. «Реал»;

6. «Ливерпуль»;

7. «Манчестер Сити»;

8. «Челси»;

9. «Интер»;

10. «Боруссия» Дортмунд. 

«Атлетико» занимает 12-ю строчку в рейтинге, «Наполи» – 14-ю, «Ювентус» – 16-ю, «Карабах» – 22-ю.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
