Этот тур ЛЧ = восторг, море голов! Хорошо за ним следили?
Лига чемпионов продолжает поражать нас не только яркими вывесками, но и голевыми рекордами. Этот тур – особенный, с большим количеством забитых мячей и разгромами.
Давайте проверим, не упустили ли вы какую-нибудь яркую деталь?
Фото: IMAGO/Ralf Brueck/Global Look Press
Ну и я смотрел как обычно по одному матчу в игровой день, т.е. 2 матча. Иногда смотрю мультикаст. Но чтобы знать, какое количество голов было забито за тур, где 18 матчей - это кем надо быть? Футбольным бухгалтером?) И зачем?