Гвардиол чуть не бросил футбол, не попав в основу «Динамо» Загреб: «Я пытался почувствовать себя счастливее – мне нравился баскетбол, все мои друзья играли в него»

Йошко Гвардиол признался, что чуть не бросил футбол, чтобы заняться баскетболом.

Защитник «Манчестер Сити » рассказал, что в 16 лет не смог пробиться в основной состав загребского «Динамо», поэтому стал искать другие возможности для профессиональной спортивной карьеры.

«Я подумывал об уходе, потому что мне также нравится баскетбол.

Я больше не был уверен насчет футбола, потому что, когда приходил на тренировочную площадку, уже не чувствовал себя счастливым, понимаете?

Я просто пытался найти другие решения и почувствовать себя счастливее, чем раньше, потому что все мои друзья играли в баскетбол», – сказал Гвардиол BBC Sport.