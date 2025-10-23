Обамеянг об удалении Эмерсона со «Спортингом»: «Скандально иметь таких судей на важном матче ЛЧ. «Марсель» играл хорошо, но это полностью поменяло картину, первая желтая возмутительна»

Пьер-Эмерик Обамеянг раскритиковал работу арбитра в матче со «Спортингом».

«Марсель » уступил португальцам (1:2) в игре группового этапа Лиги чемпионов.

Французский клуб, ведя 1:0, остался в меньшинстве в добавленное время к первому тайму после того, как защитник Эмерсон получил вторую желтую карточку от главного арбитра Раде Обреновича .

«Судьи были не на высоте. Нечего и говорить, нам было нечего предъявить. Первая желтая карточка Эмерсона была возмутительна, он ничего не мог поделать с рукой.

Когда в Лиге чемпионов проходит такой ответственный матч, иметь таких судей скандально. Это наказывает нас, ведь мы играли хорошо, а потом полностью меняет всю картину матча», – заявил нападающий «Марселя».

