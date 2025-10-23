«Родина» встретится с «Ротором». Приходите на «Арену Химки» поддержать команду в домашней игре против волгоградцев!
«Родина» принимает «Ротор» в 16-м туре PARI Первой лиги.
Матч пройдет в воскресенье, 26 октября, в 16:00 на стадионе «Арена Химки».
«Родина» по итогам 15 туров расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата, имея 26 очков в активе. Волгоградцы же идут на одно место ниже, отставая от «Родины» на одно очко. Приходите поддержать клуб в матче против «Ротора»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости