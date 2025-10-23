  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-ассистент Михелса о «Барсе» и Мбаппе: «Его могли подписать, но клуб предпочел Дембеле – историческая ошибка. Килиан определяет игру намного больше, чем Ямаль»
14

Экс-ассистент Михелса о «Барсе» и Мбаппе: «Его могли подписать, но клуб предпочел Дембеле – историческая ошибка. Килиан определяет игру намного больше, чем Ямаль»

Экс-ассистент Ринуса Михелса уверен, что «Барса» ошиблась, не подписав Мбаппе.

– Итак, сегодня вы считаете, что [Килиан] Мбаппе более определяющий игрок, чем Ламин [Ямаль]...

– Намного больше. Основной фактор здесь – тот, кто забивает в штрафной, в ворота и все такое... Вот это решающий фактор. И я не хочу ни с кем сравнивать Ламина, но игроки, которые выигрывают титулы, – это Ди Стефано, Уго Санчес, Месси, Роналду... Но, конечно, они играют прямо за пределами штрафной.

– Но Мбаппе был лучшим бомбардиром в прошлом сезоне, а «Барса» выиграла чемпионат со звездным Ламином...

– Да, очевидно. И я не собираюсь их сравнивать. Но я уже говорил, что у «Мадрида» был очень слабый год в чемпионате, и еще они вылетели из Лиги чемпионов... То есть эмблема очень важна, но исход матчей решает игрок. Если вы поставите меня, можете надеть на меня любую футболку, понимаете? Эта ДНК разваливается, когда в команде нет нужных игроков. Ее просто не существует.

Сантильяна забивал «мертвые» мячи. Было ли это ДНК? Нет, все делал Сантильяна. А теперь у них есть Мбаппе. Это историческая ошибка «Барсы». Руководители могут подтвердить то, что я всегда говорю. Килиана могли подписать, но клуб предпочел Дембеле, потому что, по их мнению, он подходил лучше, – заявил Хосе Мария Мингелья, бывший помощник тренера «Барселоны» Ринуса Михелса, также работавший агентом.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛионель Месси
logoУго Санчес
возможные трансферы
logoЛамин Ямаль
logoРинус Михелс
logoлига 1 Франция
logoКриштиану Роналду
logoАльфредо Ди Стефано
logoБарселона
logoПСЖ
Сантильяна
logoУсман Дембеле
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дембеле считает, что Мбаппе заслуживает «Золотой мяч»: «Однажды он его выиграет, надеюсь. Он только и делает что забивает»
21 октября, 22:03
Мбаппе забил в 11-м матче подряд за «Реал» и Францию. У него 15 голов за этот отрезок
19 октября, 20:55
Главные новости
Судья Захаров на BMW X6 задел пешехода на переходе и трижды ударил его по лицу, после чего скрылся с места происшествия. У него 1600 штрафов за нарушения ПДД за 3 года (SHOT)
23 минуты назад
Экс-игрок «Арсенала» Альядьер о трансферах «Ливерпуля»: «Могу сравнить их с «ПСЖ» времен Месси, Неймара и Мбаппе. Можно купить суперзвезд, но сыграются ли они? В Париже это не работало»
35 минут назад
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ после 3-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Барса» – 4-я, «Реал» – 5-й, «Ман Сити» – 7-й
сегодня, 11:55
«Барселона» подала еще одну апелляцию на дисквалификацию Флика – тренер должен пропустить матч с «Реалом»
сегодня, 11:40
Умер экс-защитник «Торпедо» и сборной СССР Шустиков, ему было 86 лет. Он второй по количеству матчей в чемпионате Советского Союза – 427
сегодня, 11:12
AFE считает, что судебная жалоба Ла Лиги на 15-секундный протест игроков не имеет юридических оснований. В профсоюзе «абсолютно спокойны»
сегодня, 10:57
Диетолог ЦСКА о шаурме: «На лаваше курица высокого качества, чистые овощи, без всяких дополнительных добавок – это было бы идеальным питанием»
сегодня, 10:43
Тебас о матче в Майами: «Игроки «Реала» говорили одно и то же – «фальсифицирует, фальсифицирует, фальсифицирует». Если они посмеют что-то сказать наперекор клубу...»
сегодня, 10:33
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» примет «Сочи», «Балтика» против «Локомотива»
сегодня, 10:10
Этот тур ЛЧ = восторг, море голов! Хорошо за ним следили?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Фигу о класико: «Реал» победит 3:1, они используют прошлый гол как мотивацию. Явного фаворита нет никогда, но у хозяев поля есть преимущество»
38 секунд назад
«Иногда кажется, что у команд Гвардиолы просто контроль ради контроля. А «Ростов» с Альбой так не играет, у нас другие акценты. Ну и титулов у Пепа побольше». Кучаев о тренерах
38 секунд назад
«Краснодар» принимает «Рубин». Поддержите быков в домашней игре против казанцев!
13 минут назадРеклама
Генич и Жичкин прокомментируют матч «Спартак» – «Оренбург» в 13-м туре РПЛ, Крестинин и Петровский – игру «Зенита» и «Динамо»
14 минут назад
Писарев о «Локомотиве»: «Выглядят командой, которая может быть чемпионом. Они становятся сильнее и могут не наступить на прошлогодние грабли»
21 минуту назад
«Крылья» могут уволить Адиева в случае поражения от ЦСКА («Матч ТВ»)
29 минут назад
Аллегри об игре с «Пизой»: «Будет сложный матч – они борются, создают моменты. «Милану» нужно сыграть лучше, чем с «Кремонезе», и развить достигнутые результаты»
39 минут назад
Команде беженок из Афганистана не выдали визы для участия в турнире в ОАЭ. ФИФА перенесла соревнование в Марокко
53 минуты назад
Ван Дейк собрал игроков «Ливерпуля» после 1:2 с «МЮ»: «Мы расстроились, но после моей встречи все были довольны! У нас был разбор с тренером, но мне хотелось кое-что сказать»
сегодня, 11:57
Гвардиол чуть не бросил футбол, не попав в основу «Динамо» Загреб: «Я пытался почувствовать себя счастливее – мне нравился баскетбол, все мои друзья играли в него»
сегодня, 11:36