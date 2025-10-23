Капелло про 0:1 с «Реалом»: «Это поражение принесет «Ювентусу» пользу на психологическом уровне. Они должны осознать, что могут уверенно играть против серьезных команд и перезапустить сезон»
Фабио Капелло заявил, что поражение от «Реала» пойдет на пользу «Ювентусу».
Туринцы в гостях уступили мадридцам (0:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Это 7-й матч команды без побед.
«На психологическом уровне это достойное поражение принесет всей команде много пользы, помогая им осознать, что они могут играть против серьезных команд с большей уверенностью.
Следующие три матча проходимы для «Ювентуса», поэтому с этого момента команда должна перезапустить сезон после такого выступления. С психологической концентрацией и желанием, повышая свою самооценку», – сказал экс-полузащитник и бывший тренер «бьянконери».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
