Капелло про 0:1 с «Реалом»: «Это поражение принесет «Ювентусу» пользу на психологическом уровне. Они должны осознать, что могут уверенно играть против серьезных команд и перезапустить сезон»

Фабио Капелло заявил, что поражение от «Реала» пойдет на пользу «Ювентусу».

Туринцы в гостях уступили мадридцам (0:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Это 7-й матч команды без побед.

«На психологическом уровне это достойное поражение принесет всей команде много пользы, помогая им осознать, что они могут играть против серьезных команд с большей уверенностью.

Следующие три матча проходимы для «Ювентуса », поэтому с этого момента команда должна перезапустить сезон после такого выступления. С психологической концентрацией и желанием, повышая свою самооценку», – сказал экс-полузащитник и бывший тренер «бьянконери».