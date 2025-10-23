Черчесов об «Ахмате»: «Я трансферам не верю, я верю в свою работу. Нет задачи смотреть где-то, не поняв, что у нас под носом»

Станислав Черчесов не видит в трансферах основу для успеха «Ахмата».

«Я трансферам не верю, я верю в рабочий процесс, в свою работу.

Трансферы всегда нужны, как говорил Гаджи Муслимович Гаджиев . Но надо понять, на что мы способны, а не искать где-то там. Если не в состоянии что-то сделать сами – тогда, как часто бывает, ищем на стороне.

Но у нас нет задачи смотреть где-то, не поняв, что у нас под носом», – сказал главный тренер «Ахмата ».

Вчера грозненцы уступили «Рубину» по пенальти (3:3, 3:4) в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команда вылетела из турнира, заняв последнее место в группе. В Мир РПЛ команда Черчесова занимает 9-е место с 16 очками.