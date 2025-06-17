Отец Неймара о сыне: «Его пик пришелся на «ПСЖ», он был одним из творцов первого выхода в финал ЛЧ. Причины его ухода мы расскажем позже»
Отец Неймара считает, что пик игрока был в «ПСЖ».
– Вам не удалось защитить его от болельщиков «ПСЖ». Это вызывает сожаление?
– Его пик пришелся именно на «ПСЖ». Ему не хватило только Лиги чемпионов. Он был одним из творцов первого выхода в финал (в 2020 году – Спортс’‘). Но нам не повезло.
Потом болельщики почувствовали себя преданными и пришли под наши окна. Но такое случается. Причины его ухода мы расскажем позже, – сказал с улыбкой Неймар-старший.
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 млн евро. Бразилец покинул парижский клуб в 2013 году, перейдя в «Аль-Хилаль». Сейчас 33-летний форвард выступает за «Сантос».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
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