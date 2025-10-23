Экс-игрок «Арсенала» Альядьер о трансферах «Ливерпуля»: «Могу сравнить их с «ПСЖ» времен Месси, Неймара и Мбаппе. Можно купить суперзвезд, но сыграются ли они? В Париже это не работало»

Экс-игрок «Арсенала» сравнил нынешний «Ливерпуль» с «ПСЖ» времен Лионеля Месси.

«Я могу сравнить нынешний состав «Ливерпуля» с «Пари Сен-Жермен », когда у них были Лионель Месси , Неймар и Килиан Мбаппе . Вы можете купить всех этих суперзвезд, которые восхищают болельщиков, но значит ли это, что они сыграются?

Новые приобретения также расстроят Салаха. Он главный игрок «Ливерпуля », и они сделали все возможное, чтобы удержать его. Он побил множество рекордов и уже некоторое время является лучшим вингером лиги. Подписание всех этих новых игроков, которые хотят забивать голы, не соответствует желаниям Салаха. То же самое было и в «ПСЖ». Состав команды выглядел великолепно, но это не работало. На данный момент все, что делает «Ливерпуль», не работает, и они испытывают трудности.

Умные и хорошие футболисты могут сыграться, но на это нужно время, а сейчас у них его нет. «Арсенал» и «Манчестер Сити» будут продолжать выигрывать матчи, и если «Ливерпуль» не сможет вернуться в прежнее русло, они вылетят из чемпионской гонки в течение следующих пяти недель. Нужно найти способ все исправить и сделать всех счастливыми», – сказал бывший нападающий «Арсенала» Жереми Альядьер в интервью WhichBookie.