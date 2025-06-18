Неймар о КЧМ: «Я был близок к переходу во «Флуминенсе», но предпочел остаться в «Сантосе» и потренироваться еще немного. Я на 100% здоров»
Неймар едва не перешел из «Сантоса» в другой клуб ради клубного чемпионата мира.
Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» в январе вернулся в родной «Сантос» из саудовского «Аль-Хиляля».
33-летний бразилец провел 12 матчей за клуб, пропустив много игр из-за травм. «Сантос» не играет на КЧМ.
«Физически я в порядке. Я вел переговоры с некоторыми командами об участии в клубном чемпионате мира. Я был близок к тому, чтобы перейти во «Флуминенсе», но я предпочел остаться и потренироваться еще немного [во время паузы в чемпионате Бразилии].
Я на 100% здоров физически, но мне еще нужно набрать кондиции, чтобы вернуться в хорошей форме», – сказал Неймар в интервью Flow Podcast.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Globo Esporte
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