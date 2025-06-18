Неймар о КЧМ: «Я был близок к переходу во «Флуминенсе», но предпочел остаться в «Сантосе» и потренироваться еще немного. Я на 100% здоров»

Неймар едва не перешел из «Сантоса» в другой клуб ради клубного чемпионата мира.

Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» в январе вернулся в родной «Сантос » из саудовского «Аль-Хиляля».

33-летний бразилец провел 12 матчей за клуб, пропустив много игр из-за травм. «Сантос» не играет на КЧМ .

«Физически я в порядке. Я вел переговоры с некоторыми командами об участии в клубном чемпионате мира. Я был близок к тому, чтобы перейти во «Флуминенсе », но я предпочел остаться и потренироваться еще немного [во время паузы в чемпионате Бразилии].

Я на 100% здоров физически, но мне еще нужно набрать кондиции, чтобы вернуться в хорошей форме», – сказал Неймар в интервью Flow Podcast.