Отец Неймара об игре сына: «Чистое развлечение, люди платят, чтобы увидеть его, – как платили, чтобы смотреть на Роналду и Месси. Как фанату футбола, мне будет грустно, когда он закончит»
«Недоброжелатели всегда будут рядом. Даже когда он травмирован, о нем все равно говорят.
Футбол – это развлечение! А Неймар – это чистое развлечение. Когда ты смотришь на его игру, ты замираешь и говоришь себе: он другой, он особенный. Именно поэтому люди платят, чтобы увидеть его, и именно поэтому СМИ постоянно о нем говорят.
Когда мой сын закончит карьеру, мне будет грустно. Как фанату футбола, мне хочется видеть его в деле как можно дольше. Я заплачу, чтобы увидеть его игру. Так же, как фанаты годами платили, чтобы смотреть на Криштиану [Роналду] и Месси», – сказал Неймар-старший.
Отец Неймара об образе жизни игрока: «Хватит думать, что он каждый вечер на карнавале. Травмы он получал не из-за встреч с девушками. Думаете, он порвал «кресты» из-за покера?»